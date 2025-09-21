رئیس جامعه هتلداران کیش با ابراز نگرانی درباره آینده شرکت هواپیمایی کیش، گفت: آمادگی برقراری پرواز‌های جایگزین این شرکت به مقصد کیش را داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین خواب نما در گفتگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی بازتاب، گفت: خدا را شکر جشنواره تابستانی امسال، چون از قبل برنامه ریزی شده بود و جلسات متعددی هم ریاست سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت گردشگری و تشکل‌ها و هتل‌ها همراهی کردند و تجار و بازار همراهی کردند، امسال اتفاقات خیلی خوبی رخ داد و جشنواره پرباری برگزار شد.

او افزود: با توجه به اینکه هر سال شاهد پرواز‌هایی برای ترکیه، تفلیس و ارمنستان برگزار می‌شد، امسال پرواز‌های این مسیر تکمیل نشد و خیلی از مسافر‌ها از دهم شهریور به بعد به مقصد کیش برقرار شد.

خواب نما خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساخت‌هایی که جزیره کیش دارد و تبلیغاتی که انجام شد و از همه مهمتر تخفیف‌های ۷۰ تا ۸۰ درصدی هتل‌ها باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور شد.

او افزود: امیدواریم تا آخر سال اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

رئیس جامعه هتلداران کیش، با بیان اینکه وظیفه شرکت هواپیمایی کیش، خدمت به کیش است، گفت: خدارا شکر تاکنون کوتاهی نکرده است اما در یکی دو ماه اخیر باتوجه به سیاست هایی که قرار داده است به سمتی در حال حرکت است که نگران آینده آن هستیم.

حسین خواب نما، گفت: با ورود شرکت هواپیمایی فلای کیش در خط کیش، از ۱۵ روز آینده فعالیت این شرکت پر رنگ‌تر خواهد شد.

رئیس جامعه هتلداران کیش، گفت: شرکت هواپیمایی آتا با هشت هواپیما در اختیار فعالان کیش است و اگر شرکت هواپیمایی کیش تصمیم به جمع شدن بگیرد با هواپیمای آتا روزی ۳۰ پرواز به مقصد کیش برقرار خواهیم کرد.

او افزود: باتوجه به اینکه شرکت هواپیمایی آتا بیش از 14 هواپیما در اختیار دارد می توانیم عمده پروازهای آن را به مقصد جزیره کیش اختصاص دهیم.

حسین خواب نما گفت: امسال با برگزاری جلسات در کشور‌های عربی، رونق خیلی فوق العاده‌ای از آبان ماه به بعد در جزیره کیش خواهیم داشت.

او افزود: از آبان پرواز‌های خارجی زیادی از کشور‌های عربی مانند سلیمانیه عراق به مقصد جزیره کیش خواهیم داشت.

رئیس جامعه هتلداران کیش، گفت: براساس برنامه ریزی ها پرواز‌هایی از استان‌هایی که تاکنون به کیش پروازی نداشتن مانند اراک، تورهایی تعریف شده است و به زودی شاهد برقراری تورها به مقصد کیش خواهیم بود.