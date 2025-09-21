پخش زنده
کارشناس ثبت میراث ناملموس و طبیعی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: پنج اثر میراث طبیعی از این استان در فهرست آثار ملی ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فریده احمدی گفت: این آثار شامل «آبشار نیمساعته» بازفت شهرستان کوهرنگ، «چَهسوزون (چَهسوزه)» بازفت شهرستان کوهرنگ، «درختان کهنسال سپیدار چندار» شهرستان کوهرنگ، «درختان کهنسال چنار دشتک» شهرستان اردل و «درختان کهنسال چنار شیاسی» شهرستان اردل است.
وی افزود: با ثبت این آثار، تعداد آثار ثبت شده از چهارمحال و بختیاری در فهرست آثار میراثطبیعی کشور به ۴۳ اثر افزایش یافت.
میراثطبیعی ملی ایران از سوی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران شناسایی، معرفی و ثبت میشود و شامل محدودههای جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که بهعلت کیفیت ویژه فیزیکی و زیستشناسی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطههای طبیعی و تاریخی، پدیدهها و نمونههای ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاههای آنها تعیین و تحت حفاظت و بهرهبرداری پایدار قرار میگیرد.
ثبت میراثطبیعی ایران در راستای اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مصوب ۲۳ دی ۱۳۸۲ و آئیننامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأتوزیران در ۲۵ دی ۱۳۸۶ تدوین شده و نخستین اثر ثبت شده (کوه دماوند) در ۱۳ تیر ۱۳۸۷ به ثبت رسیده است.