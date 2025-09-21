به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به دستور سازمان استاندارد، شماره گذاری وانت نیسان از ابتدای مرداد امسال متوقف شد. به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد، شاسی یکپارچه خودرو در برخورد‌های روبه‌رو، انرژی برخورد را به سرنشینان منتقل می‌کند و صدمات جدی به سرنشینان می‌زند. صندلی نیکمتی و ثابت آن باعث شده هنگام رانندگی راننده تسلط نداشته باشد. ترمزدستی، قدرت ترمزها، چراغ‌ها و نشانگر‌ها مطابق استانداد‌های لازم نبودند. با این وضعیت تردد خودرو در ناوگان حمل‌ونقل کشور بسیار ناایمن خواهد بود؛ به این دلیل شماره‌گذاری وانت نیسان را متوقف کردیم. بر اساس تفاهمنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران (۱۴۰۳/۰۷/۰۲) این خودروساز فقط مجاز به تولید ۳۵ هزار دستگاه خودروی وانت زامیاد موسوم به نیسان z ۲۴/ نیسان آبی است که از این تعداد تنها ۵ هزار عدد آن برای تولید باقی مانده است. مطابق همین تفاهمنامه، تولید بیش از این تعداد فقط به شرط رعایت استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو مقدور خواهد بود و این موضوع به هیچ وجه تمدید یا بر شمار توافق افزوده نخواهد شد.تولید بیش از ۵۰۰۰ عدد نیسان z ۲۴ شامل تولیدات دیگر شرکت زامیاد است که شرط تولید آنها انطباق با الزامات ۸۵گانه خودرو و دریافت گواهینامه‌های تایید نوع TA و تاییدیه انطباق cop است. در این حال شماره گذاری نشدن نیسان زامیاد موچب گله مندی برخی شهروندان شده است.

وانت نیسان اعتباری از شرکت زامیاد خریداری کردم، طبق قرارداد از زمان پذیرش یک ماه بعد باید تحویل داده شود از تاریخ ۶/۱۵ فاکتور شده اما از پلاک شدن خبری نیست. کسی هم جوابگو نیست. در صورت امکان پیگیری نمایید با تشکر