هوا در دومنطقه اصفهان و دو شهر مجاور در وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم برای همه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در واپسین روزهای تابستان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه سیام شهریور با میانگین ۸۹ AQI در وضعیت قابل قبول است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاههای رهنان با ۱۹۰ و زینبیه با ۱۵۲ همچنین شهرهای کاشان با ۱۹۴ و قهجاورستان با ۱۵۸ AQI در وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم برای همه ودر ایستگاه دانشگاه صنعتی با ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای و به رنگ نارنجی است.
این در حالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاههای ۲۵ آبان و رودکی با ۸۰، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۲، پارک زمزم و فرشادی با ۶۸، خرازی ۷۱، سپاهان شهر با ۷۰، فیض ۷۹، کاوه ۹۵، کردآباد ۹۱، میرزاطاهر با ۵۶، ولدان ۷۷ و هزار جریب با ۶۰ AQI و شهرهای خمینی شهر با ۸۷، زرین شهر با ۶۷، شاهین شهر با ۸۵ ومبارکه با ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.