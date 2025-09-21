پخش زنده
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی برای استانهای شمالی کشور از احتمال سیلابی شدن این مناطق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی برای استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی، هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.
در این استانها بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، وجود دارد.
طی دو روز آینده در استانهای آذربایجان شرقی و غربی به ویژه نیمه شمالی این استانها و در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران، شمال استانهای زنجان و قزوین، ارتفاعات مرکزی البرز، سه شنبه در استانهای گیلان و مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران رگبارورعدوبرق وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما پیش بینی میشود.