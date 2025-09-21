سومین جشنواره سرود فجر مازندران با حضور ۴۵ گروه سرود در تالار مرکزی ساری برگزار شد و با معرفی ۹ گروه برتر در بخشهای گویش بومی و ملی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین جشنواره سرود فجر استان با حضور ۴۵ گروه سرود از سراسر مازندران در تالار مرکزی ساری برگزار شد و با معرفی ۹ گروه برگزیده در بخشهای گویش بومی و ملی به کار خود پایان داد.
گروههای منتخب این دوره به عنوان نمایندگان استان در جشنواره کشوری سرود فجر معرفی خواهند شد.
این رویداد فرهنگی به همت معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با هدف شناسایی استعدادهای هنری، تقویت هویت بومی و ترویج فرهنگ انقلابی برگزار شد.
گروههای شرکتکننده در دو بخش اصلی گویش محلی و ملی به رقابت پرداختند و آثار متنوعی با مضامین ارزشی، آیینی و اجتماعی اجرا کردند.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، رتبههای برتر در سه بخش سنی به شرح زیر معرفی شدند:
زیر ۱۵ سال دختران: ۱. گروه دختران مهدوی از گلوگاه ۲. گروه آوای بصیرت از ساری ۳. گروه ریحان از بابلسر
زیر ۱۵ سال پسران: ۱. گروه منجی از گلوگاه ۲. گروه ابناءالحیدر از بهشهر ۳. گروه شمیم یاس از گلوگاه
بالای ۱۵ سال دختران: ۱. گروه منجاة از بابل ۲. گروه ونوشه از بابل ۳. گروه مصباح از بابل
مراسم اختتامیه با استقبال گسترده علاقهمندان و خانوادهها همراه بود و فضای معنوی و انقلابی حاکم بر اجراها، جلوهای از همبستگی فرهنگی و هنری استان را به نمایش گذاشت.