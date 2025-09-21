نمایشگاه «سفالینه‌ها در مسیر تاریخ» به اهتمام گروه پژوهشی هنر‌های سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با هدف پاسداشت و معرفی میراث کهن سفالگری ایران برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه «سفالینه‌ها در مسیر تاریخ» با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و جمعی از اعضای هیات علمی، پژوهشگران و هنرمندان در پژوهشکده هنر‌های ملی افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۱۵ اثر با شیوه‌های متنوع ساخت، شامل ظروف سفالی، نمونه‌هایی الهام گرفته از معماری سنتی ایران و بازآفرینی نقوش تاریخی بر روی سفالینه‌ها در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

آثار این نمایشگاه که حاصل تلاش هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سفالگری بوده مشمول آثار هنرمندانی، چون محمدعلی سجادی، سعید سالکی، فرهاد فرحی، علی رهنما، محبوبه کمالی، سارا تابع، رعنا بهرامی‌فر، کتایون گیتی، سودابه عابد ابراهیمی، عالیه نجفی، مریم سایه‌وندی، ساناز خلعتبری، عذرا جوادی، بهدیس جنتی، سهیلا نقی‌زاده، ماندانا رافتی، نسترن برجیان و محمد مطیع می‌شود.

همچنین آثار پیشکسوتان این هنر همچون حسن تقوی، ابوالحسن هاشمی، اکرم‌السادات حسینی، طاهره زواره‌ای، استاد حاج مهری، مقصود پاشایی، محمد دائم‌کار و هوشنگ فرزان نیز در این نمایشگاه به نمایشگاه گذاشته شده است.

نمایشگاه «سفالینه‌ها در مسیر تاریخ» تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ در محل پژوهشکده هنر‌های ملی دایر است و همه علاقه‌مندان می‌توانند از این گنجینه هنری بازدید کنند.