پخش زنده
امروز: -
در سال تحصیلی جدید ۱۹ هزار و ۳۰۴ دانشآموز تحت حمایت چشم انتظار دستان پر خیر و برکت مردم نیکوکار چهارمحال و بختیاری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،قائممقام کمیته امداد استان گفت: پویش جشن عاطفهها برای تأمین هزینههای تحصیلی دانشآموزان نیازمند تحت حمایت و غیرتحت حمایت برگزار میشود.
هاشمی با تشریح روشهای مشارکت در این پویش افزود: مراجعه به ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان، شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*، واریز به شماره حساب ۰۴۱۲_۵۰۰۳_۹۹۷۹_۶۰۳۷ و از طریق لینک https://sama.emdad.ir/Sama/Puyesh/۷۶/۱۹۰۰۰ برای پرداخت غیرحضوری کمکهای مردم نیکوکار استان در نظر گرفته شده است.
هاشمی با تقدیر از کمکهای مردم خیر و نیکوکار استان خاطرنشان کرد: پایگاههای جشن عاطفهها در میعادگاههای نماز جمعه سراسر استان نیز آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.
قائممقام کمیته امداد استان با اشاره به کسب موفقیتهای تحصیلی توسط دانشآموزان و دانشجویان تحت حمایت در سالهای گذشته گفت: کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نیکوکار و خیر استان علاوهبر رفع بخشی از نیازهای اقتصادی آنها گامی برای توسعه کشور نیز هست.
وی افزود: سال گذشته مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی جشن عاطفهها به ۱۱ میلیارد تومان رسید که امیدوار هستیم امسال به بیش از ۱۲ میلیارد تومان افزایش یابد.