مراسم تشییع پیکر مأمور وظیفهشناس پلیسراه کیاسر، ستوان دوم علی حسننژاد، با حضور پرشور مردم، همکاران انتظامی و خانوادههای داغدار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم تشییع پیکر ستواندوم علی حسننژاد، مأمور وظیفهشناس پلیسراه کیاسر، روز شنبه ۲۹ شهریورماه با حضور پرشور مردم، همکاران انتظامی و خانوادههای داغدار در بخش گهرباران شهرستان میاندورود برگزار شد.
اشک در چشمها، بغض در گلو و سکوتی سنگین در فضا جاری بود؛ همه آمده بودند تا بگویند که فداکاری فراموش نمیشود که امنیت این سرزمین با خون دلیرانش نوشته میشود.
دختر هشتسالهاش زینب بیصدا اشک میریخت، اما دلش فریاد میزد؛ وداعی که دلها را آتش زد، بغضها را شکست و سکوت را پر از درد کرد.
حدود ساعت ۱۵ مأموران پلیس راه در کمربندی کیاسر مشغول انجام وظیفه بودند که به یک خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند، اما راننده متخلف، بیتوجه به هشدار پلیس، با رفتاری جنونآمیز به سمت مأموران حملهور شد و با یکی از آنها برخوردی شدید داشت؛ برخوردی که جان این مأمور فداکار را گرفت.
راننده متخلف پس از حادثه از صحنه گریخت، اما با هوشیاری مأموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و دو جوان ۱۸ ساله که راننده و سرنشین آن بودند، بازداشت شدند.
غروب تلخ پنجشنبه ۲۷ شهریورماه مأمور وظیفهشناس پلیس راه در محور کیاسر - سمنان حین انجام مأموریت جان خود را فدای امنیت مردم کرد.
پیگیریهای انتظامی و قضایی این پرونده در حال انجام است و اخبار تکمیلی بهزودی اعلام خواهد شد.
این مأمور، نه در اثر یک تصادف ساده، بلکه قربانی بیمبالاتی و بیمسئولیتی فردی شد که حتی گواهینامه رانندگی نداشت، این مامور از جنس وفاداری بود و جانش را در راه حفظ جان دیگران گذاشت، بیهیاهو، بیادعا، اما با قلبی بزرگ و مسوولیتی سنگین.
از این شهید یک دختر هشت ساله به نام زینب به یادگار مانده است.
پیکر این شهید راه امنیت با احترام و شکوهی کمنظیر تشییع شد و در دل خاک زادگاهش روستای عزتالدین میاندورود آرام گرفت، اما یادش در دل مردم زنده خواهد ماند.