به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سجاد محمدی‌شمیم با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال تحصیلی جدید، گفت: امسال حدود ۱۹ هزار دانش‌آموز در مدارس دولتی و غیردولتی این شهرستان نام نویسی کرده‌اند.

او با بیان اینکه هزار و ۳۰۰ معلم و پرسنل آموزشی و اداری در مدارس شهرستان فعالیت خواهند داشت، افزود: خوشبختانه در سال تحصیلی پیش‌رو مشکل کمبود معلم وجود ندارد و هیچ کلاسی بدون معلم تشکیل نخواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد با اشاره به بازگشایی ۲۰۸ مدرسه شهری و روستایی اسدآباد در سال جدید، گفت: این مدارس در قالب ۸۰۰ کلاس درس اداره می‌شوند.

محمدی‌شمیم از برگزاری جشن شکوفه‌ها در اسدآباد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: امسال حدود یک‌هزار و ۴۵۵ دانش‌آموز کلاس اولی وارد چرخه تعلیم و تربیت خواهند شد.

او گفت: اول مهرماه همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، زنگ آغاز سال تحصیلی و زنگ ایثار و مقاومت در مدارس شهرستان نواخته خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد، آذین‌بندی مدارس، اجرای مراسم احترام به پرچم، غبارروبی مزار شهدا، غبارروبی نمازخانه‌های مدارس، پذیرایی از دانش‌آموزان و برگزاری آئین آغاز سال تحصیلی در مجتمع خلیج فارس را از جمله برنامه‌های ویژه در روز بازگشایی مدارس برشمرد.