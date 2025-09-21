پخش زنده
فرماندهی مرکزی ارتش لهستان در بیانیهای اعلام کرد که دو نفر از نیروهای ویژه این کشور در جریان تمرین شبانه چتربازی در ایالات متحده دچار سانحه شده و جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش لهستان، این حادثه در چارچوب برنامههای آموزشی مشترک میان نیروهای نظامی لهستان و آمریکا رخ داده است.
بر اساس این بیانیه، هویت این دو نظامی هنوز به طور رسمی منتشر نشده است، اما مقامهای نظامی لهستان تأکید کردهاند که خانوادههای آنان تحت حمایت کامل قرار دارند.
در همین رابطه کارول ناوروتسکی رئیسجمهور لهستان و ولادیسلاو کوسینیاک کامیش وزیر دفاع این کشور با انتشار پیامهایی در رسانههای اجتماعی، این حادثه را بسیار غمانگیز توصیف کرده و با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کردهاند.
فرماندهی مرکزی ارتش لهستان همچنین از تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی علت دقیق این سانحه خبر داده و اعلام کرده است که نتایج بررسیها پس از تکمیل مراحل قانونی منتشر خواهد شد.
تمرینهای شبانه چتربازی از جمله مراحل پیشرفته آموزش نیروهای ویژه لهستان محسوب و به طور منظم در چارچوب همکاریهای نظامی با نیروهای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برگزار میشود.