آب آشامیدنی برخی روستاهای حومه شهر دهدشت به مدت ۱۲ ساعت قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط شرکت آب و فاضلاب استان اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات ضروری در خط انتقال آب، امروز یکشنبه۳۰ شهریورماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ عصر (به مدت ۱۲ ساعت)، جریان آب در روستاهای محدوده تنگ هیگون و راک در دهدشت شرقی قطع میشود.
هدف از این تعیمرات جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش پایداری شبکه آبرسانی اعلام شده است.
در این اطلاعیه از مشترکان آب و فاضلاب در روستاهای محدوده تنگ هیگون و راک خواسته شده است در مصرف آب صرفهجویی کرده و تا پایان عملیات تعمیرات همکاری لازم را داشته باشند.