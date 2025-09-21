به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی تکواندو نوجوانان ایران به میزبانی شهرستان تنکابن، اردوی آماده‌سازی ۱۰ روزه‌ای را برای حضور در مسابقات آسیایی بحرین برگزار کرد.

این اردو با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و فنی ورزشکاران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان اعضای تیم، زیر نظر کادر فنی مجرب انجام گرفت.

ورزشکاران حاضر در اردو با انگیزه بالا و پشتکار فراوان، تمرینات سخت و فشرده‌ای را پشت سر گذاشتند تا در رقابت‌های پیش‌رو، بهترین عملکرد را ارائه دهند.

این اردو بخشی از برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو برای تقویت تیم‌های پایه و حضور قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی است.

تیم ملی نوجوانان ایران در تاریخ ۲۷ مهرماه به کشور بحرین اعزام خواهد شد و مسابقات آسیایی در روز‌های دوم تا چهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

مسئولان فنی تیم ابراز امیدواری کرده‌اند که با آمادگی حاصل از این اردو، ورزشکاران کشورمان بتوانند در رقابت‌های آسیایی افتخارآفرینی کنند.

مهدی خان آرموئی گزارش می دهد