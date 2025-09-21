پخش زنده
امروز: -
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات بازگشایی و اصلاح گاردریل در گردنه شلمزار انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید خدابخشی گفت: عملیات بازگشایی و اصلاح گاردریل در گردنه شلمزار انجام شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: این اقدام برای افزایش ایمنی رانندگان، تسهیل در عبور و مرور و فراهمسازی شرایط مناسب برای اجرای عملیات راهداری انجام میشود.
وی بیان کرد: همچنین از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها بهصورت شبانهروزی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان اقدامات قانونی صورت گیرد.