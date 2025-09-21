مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی:
جایگزینی بخاریهای راندمان بالا در آذربایجانغربی گامی برای بهینهسازی مصرف است
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: در صورت جایگزینی بخاریهای راندمان بالا با بخاریهای سنتی، امکان صرفهجویی خوبی در گاز فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛علیرضا شیخی در جلسه آغاز فرایند نصب بخاریهای راندمان بالا در آذربایجانغربی که با حضور دینی، مدیر بازرگانی شرکت ملی گاز ایران برگزار شد، اظهار کرد: بخاریهای مدنظر با راندمان ۸۵ درصد طراحی شدهاند و استفاده گسترده از آنها میتواند بخشی از ناترازی گاز در کشور را برطرف کند.
وی با اشاره به شرایط ویژه اقلیمی استان افزود: سرمای شدید آذربایجانغربی موجب شده در فصل زمستان میزان مصرف گاز بسیار بالا باشد، بهگونهای که اکنون تعداد مشترکان استان به یک میلیون و ۲۳۰ هزار رسیده و ۹۷۶ هزار و ۴۸۲ خانوار معادل ۹۶/۸ درصد جمعیت خانوارها از نعمت گاز بهرهمند هستند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی تصریح کرد: تامین بخش عمده سبد انرژی کشور بر دوش شرکت گاز است و منابع گازی با حداکثر ظرفیت در مدار تولید قرار دارند، اما با شروع فصل سرما، مصرف از میزان تولید پیشی میگیرد؛ در چنین شرایطی تنها راهکار، اصلاح الگوی مصرف است.
او با تأکید بر ضرورت همکاری مشترکان توضیح داد: صرفهجویی مردم، جایگزینی بخاریهای با راندمان پایین با بخاریهای راندمان بالا، و همچنین کنترلهای داخلی شرکت برای جلوگیری از نشتیها و هدررفت گاز از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت مصرف نقش تعیینکننده داشته باشد.
شیخی اضافه کرد: اگر تمامی متغیرهای مؤثر بهدرستی کنترل و مدیریت شوند، نه تنها ناترازی برطرف خواهد شد، بلکه کشور میتواند به مازاد گاز نیز دست یابد.