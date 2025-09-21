فرماندار بناب گفت:: هم‌اکنون ۱۴۷ مدرسه دولتی در کنار ۳۶ مدرسه غیردولتی آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند و امسال بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز بنابی سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علیرضا خاکپور در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بناب با اشاره به جایگاه ویژه تعلیم و تربیت در جامعه گفت:آموزش و پرورش بنیان اصلی توسعه کشور است و همه نهاد‌ها باید برای تقویت آن تلاش کنند.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی به مناسبت هفته دفاع مقدس در مدارس خبر داد.

فرماندار شهرستان بناب با اشاره به روند آماده‌سازی مدارس اظهار داشت:با برنامه‌ریزی منسجم دولت، امسال ۱۸۰۰ معلم در مقاطع مختلف در این شهرستان ساماندهی شده‌اند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۴۷ مدرسه دولتی در کنار ۳۶ مدرسه غیردولتی آماده استقبال از دانش‌آموزان هستند و امسال بیش از ۳۰ هزار دانش‌آموز بنابی سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد و شهرستان بناب بر اساس شاخص‌های پروژه مهر در میان مناطق برخوردار استان رتبه نخست را کسب کرده است.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به اهمیت شورای آموزش و پرورش گفت: این شورا رکن اساسی تصمیم‌گیری‌های آموزشی است و حضور فعال تمامی اعضا ضروری است.

وی تاکید کرد: در مجلس نیز موضوعات آموزش و پرورش شهرستان و استان با جدیت دنبال خواهد شد.