مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: جرایم سایبری در این استان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین عسگری مهم‌ترین برنامه سال جاری و آینده را «صیانت از منابع آبی» عنوان کرد و گفت: با توجه به تنش آبی برخورد با چاه‌های غیرمجاز، پیشگیری از برداشت‌های غیرقانونی و اجرای احکام قضایی مرتبط، از اولویت‌های اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری در دوره جدید خواهد بود.

او با اشاره به چالش‌های حوزه حمایت از مصرف‌کنندگان افزود: در جلسات حاکمیتی، جای خالی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کمیسیون نظارت محسوس است؛ این در حالی است که بسیاری از پرونده‌های مرتبط با پیش‌فروش خودرو و مسکن، ارتباط مستقیم با حوزه قضایی و حقوق مردم دارد.

مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کلاهبرداری‌ها در بستر‌هایی همچون سایت‌های خرید و فروش اینترنتی رخ می‌دهد، گفت: تنها در ۶ ماهه نخست امسال، هشت پرونده مهم با بیش از ۵۰ شاکی در حوزه کلاهبرداری اینترنتی و شبکه‌ای تشکیل شده که هم‌اکنون در مرحله بازپرسی قرار دارند.

عسگری با بیان اینکه بخش زیادی از این جرائم ناشی از ناآگاهی مردم است افزود: به همین دلیل معاونت اجتماعی دادگستری با تهیه کلیپ‌های آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای تلاش کرده است تا با هشدار به مردم، از وقوع کلاهبرداری‌های جدید جلوگیری کند.

او با تاکید بر اینکه شهروندان باید در برابر پیامک‌ها و لینک‌های ناشناس هوشیار باشند، توضیح داد: نمونه‌های متعددی وجود دارد که افراد با باز کردن پیامک‌های آلوده یا کلیک روی لینک‌های جعلی، اطلاعات بانکی یا هویت مالی‌شان مورد سوءاستفاده قرار گرفته و حساب‌هایشان خالی شده است.

مدیر پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به وضعیت آمار جرائم سایبری عنوان کرد: اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش حدود ۱۲ درصدی در کلاهبرداری‌های اینترنتی ثبت شده، اما این رقم همچنان نگران‌کننده است و نشان می‌دهد نیاز به کار جدی‌تر در حوزه فرهنگ‌سازی و پیشگیری داریم.