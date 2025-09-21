به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشدار چاروسا در مراسم توزیع این اقلام با تقدیر از حضور بنیاد علوی در بخش چاروسا یکی از خدمات نظام را همین توجه ویژه نهاد‌های حمایتی است که به اقشار ضعیف توجه ویژه دارد.

حبیبی با بیان اینکه بنیاد علوی این اقلام را به صورت از قبل پیش بینی شده به خانواده‌های نیازمند آماده کرد که بین دانش آموزان کم بضاعت روستا‌های هدف خود تقسیم خواهد شد.

مسئول مرکز تسهیل‌گر بنیاد علوی در چاروسا هم در این مراسم با تبریک آغاز بازگشایی مدارس تصریح کرد: یکی از خدمات ارزنده بنیاد علوی در بخش‌های چاروسا و دیشموک آمادگی اقلام حمایتی جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت بود.

جریده افزود: با همین هدف بیش از ۲۶۱ بسته نوشت افزار جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت روستا‌های هدف بنیاد علوی در بخش چاروسا که شامل دهستان جاورده، دشت آزادی، آبچندار و شوتاور تقسیم خواهد شد.