به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ارژنگ جوانشیر، مسئول بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین شرکت گاز استان در جلسه شروع فرایند نصب بخاری‌های راندمان بالا در آذربایجان‌غربی، با اشاره به اجرای پایلوت طرح جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا در این استان، گفت: شرایط سخت اقلیمی و سرمای شدید زمستانی آذربایجان‌غربی مصرف گاز را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و استفاده از بخاری‌های راندمان بالا می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف ایفا کند، لذا خوشحالیم که اجرای این طرح از استان ما کلید می‌خورد.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های این طرح، تجربه اجرای پایلوت در استان نشان داد که چالش‌هایی جدی پیش روی اجرای گسترده آن وجود دارد که لازم است پیش از آغاز نصب ۳۰ هزار بخاری در آذربایجان‌غربی برطرف شوند.

به گفته جوانشیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها به منازل مشترکین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بازمی‌گردد؛ چرا که اغلب این منازل قابلیت نصب بخاری‌های راندمان بالا را ندارند.

وی همچنین به مشکل صدای ممتد فن این بخاری‌ها اشاره کرد که با وجود رعایت استاندارد ۳۰ دسی‌بل، در ساعات شب موجب آزار مشترکین و اعتراض آنان شده است.

مسئول بهینه‌سازی مصرف گاز مشترکین تحویل بخاری‌های فرسوده از سوی مشترکین به‌ویژه در ادارات دولتی و مساجد را نیز یکی از چالش‌های اساسی دانست و افزود: اغلب از تحویل بخاری‌های قدیمی خودداری می‌کنند.

جوانشیر ضعف خدمات پس از فروش به دلیل محدودیت نمایندگی‌ها، نبود سازوکار شفاف برای درخواست مشترکین و بی‌میلی برخی دستگاه‌های دولتی به مشارکت در این طرح را از دیگر موانع عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: برای موفقیت طرح و دستیابی به اهداف صرفه‌جویی انرژی، لازم است این مشکلات به‌صورت جدی بررسی و پیش از تعمیم آن در سطح ملی، راهکار‌های عملیاتی ارائه و اجرا شوند.