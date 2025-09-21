به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر رامسر گفت: چهار دستگاه خودرو امدادی جدید به ناوگان لجستیکی این شهرستان اضافه و تجهیزات آمبولانس پایگاه جواهرده نیز به‌روزرسانی شد.

علی‌محمد فاضلی افزود: با حمایت مدیرعامل و معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان مازندران، این خودروها به ناوگان امدادی شهرستان افزوده شد تا توان عملیاتی و سرعت پاسخگویی در شرایط بحرانی افزایش یابد.

وی گفت: جمعیت هلال‌احمر رامسر هم‌اکنون با سه پایگاه ثابت امداد و نجات در سلمل جواهرده، لیماکده در محور دالخانی و یک پایگاه امداد و نجات دریایی فعالیت می‌کند و هدف از این تقویت لجستیکی، ارائه خدمات بهتر، آمادگی بیشتر و پاسخ سریع‌تر در زمان وقوع حوادث طبیعی و انسانی است.

فاضلی تأکید کرد: ارتقاء تجهیزات و توسعه ناوگان امدادی، بخشی از برنامه‌های راهبردی جمعیت هلال‌احمر رامسر برای افزایش تاب‌آوری شهرستان در برابر بحران‌هاست.