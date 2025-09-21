به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده حمل کالا قاچاق چهار دستگاه بخاری و ۲ عدد ترانس به ارزش ۱۳۶ میلیون و ۳۵۶ هزار ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بیرجند رسیدگی شد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲۶۳ میلیون و ۶۴۳ هزار ریال محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین ۱۳۶ میلیون و ۳۵۶ هزار ریال معادل ارزش کالای توقیفی برای خودروی حامل کالای قاچاق به جریمه اضافه در مجموع متخلف را به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه سواری، کالای قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.