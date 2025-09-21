در رزمایش مهر علوی ۹۰۷ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهرستان بشاگرد اهدا شد.

اهدای ۹۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند بشاگرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، تسهیل‌گر بنیاد علوی در بشاگرد گفت: برای تهیه این بسته‌ها ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

عباس صابری افزود: این بسته‌ها با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و ارتقای عدالت آموزشی بین دانش‌آموزان دهک‌های یک و دوی مناطق هدف بنیاد علوی در شهرستان بشاگرد توزیع شد.