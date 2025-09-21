پخش زنده
امروز: -
ایجاد دو هزار و ۳۹۸ شعبه ثابت، ۸۷ شعبه سیار، ۱۳۸ شعبه صیادی و ۲۱ شعبه ویژه اخذ رای برای هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا دراستان اصفهان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان و رئیس ستاد انتخابات استان در نشست ستاد انتخابات استان اصفهان بااشاره به آغاز فرایند این دوره از انتخابات، بر لزوم آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی، پرشور و الکترونیکی تأکید کرد.
ایوب درویشی افزود: در آستانه یک رویداد مهم سیاسی و اجتماعی در کشور هستیم. برگزاری مستمر انتخابات، حتی در شرایطی مانند دوران دفاع مقدس، هرگز متوقف نشده و همواره یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران و نشانهای از غنای نظام حکمرانی ما بوده است.
ویبا اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی و نقش آنها در مدیریت شهری و روستایی، گفت: تاکنون شش دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده که اهمیت فراوانی داشته است. این دوره نیز بهویژه با توجه به تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه و فضای اجتماعی پس از آن، از حساسیت و اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است با برنامهریزی دقیق، مشارکت عمومی را که یکی از شاخصههای وفاداری سیاسی است، افزایش دهیم.
رئیس ستاد انتخابات استان افزود: تفاوت این دوره از انتخابات با دورههای گذشته، در ساختار و ترکیب ستاد، کمیتهها و هیئتهای اجرایی مشهود است. تعامل گسترده با ابعاد مختلف امنیتی، اجتماعی و اجرایی در این دوره ضروری است. همچنین این انتخابات بهصورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است. در ادامه نیز مانورهای آمادگی و تستهای نهایی برگزار خواهد شد.
ایوب درویشی با اشاره به اینکه این نخستین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دولت چهاردهم است، گفت: برخلاف دورههای گذشته که انتخابات شوراها با دیگر انتخاباتها همزمان برگزار میشد، این دوره به صورت مستقل برگزار میشود. همین موضوع اهمیت برنامهریزی دقیق و آمادهسازی همهجانبه را دوچندان کرده است. از جمله موارد مهم در این دوره، تمهیدات حوزه سایبری و فنی برای تضمین امنیت و سلامت انتخابات است که باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به آمار و پیشبینیهای اجرایی، افزود: در این دوره، با رشد ۷ دهم درصدی، تعداد شعب اخذ رأی درمقایسه با دوره قبل افزایش یافته است. بیش از پنج میلیون تعرفه درخواست شده و دو هزار و ۳۹۸ شعبه ثابت، ۸۷ شعبه سیار، ۱۳۸ شعبه صیادی و ۲۱ شعبه ویژه اخذ رای در استان پیش بینی شده است.
معاون سیاسی استاندار افزود: سه شهر استان دارای کرسی ۹ نفره در شوراهای اسلامی شهر هستند. همچنین در سطح روستاها، ۱۴۲ شورای سه نفره پیشبینی شده و در مجموع، ۱۱۵۲ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات شناخته شدهاند که این آمار بر اساس اطلاعات جمعیتی وزارت بهداشت و آمارهای رسمی ثبت شدهاند.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته تا کنون گفت: صدور احکام اعضای ستاد، تشکیل ستادهای اجرایی، آموزش عوامل انتخاباتی، صدور اطلاعیهها و ساماندهی انتصابات سیاسی در سطوح فرمانداران، بخشداران و معاونان سیاسی از جمله اقدامات کلیدی است. همچنین دستگاههای احراز هویت بهموقع تأمین و جمعآوری و آییننامهها تدوین و به ستاد مرکزی منعکس شده است.
ایوب درویشی تاکید کرد: امیدواریم با یک کار جمعی، هماهنگ و دقیق، و با برنامهریزی مستمر در سطح ستاد استان، شهرستانها و بخشها، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و در چارچوب قانون در سراسر استان باشیم. جلسات ستاد از این پس بهصورت فشردهتر برگزار خواهد شد تا با نزدیک شدن به زمان رأیگیری، آمادگی کامل حاصل شود.