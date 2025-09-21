مدیر جهاد کشاورزی باشت از توزیع بیش از ۸۰ تن کالای اساسی و تشکیل ۱۸۰ پرونده برای متخلفان بازار این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده فاطمه حسینی، گفت: در راستای اجرای طرح تنظیم بازار، ۸۰ تن و ۶۰۰ کیلوگرم کالای اساسی طی شش ماهه نخست امسال در شهرستان باشت توزیع شد. وی افزود: این اقلام شامل ۳۳ تن مرغ منجمد، یک تن و ۶۰۰ کیلوگرم گوشت منجمد، ۱۳ تن برنج، ۲۳ تن روغن و ۱۰ تن شکر بوده است. حسینی با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار، از انجام ۲۵ گشت بازرسی مشترک در راستای کنترل قیمتها و تأمین نیازهای مردم در این مدت خبر داد. مدیر جهاد کشاورزی باشت از تشکیل ۱۸۰ پرونده برای متخلفان بازار به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این پروندهها برای طی روند قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند. وی اضافه کرد: تأمین پایدار کالاهای اساسی و رصد مستمر بازار به منظور حمایت از شهروندان، توسط جهاد کشاورزی و با هماهنگی منسجم بین دستگاههای مربوطه در شهرستان باشت ادامه خواهد داشت.