رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد رضا اصغری در مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم، با بیان اینکه ماده اولیه این واحد تولیدی گندم است، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان، گندم به صورت دیم نیز کشت می‌شود و این موضوع از نظر تأمین مواد اولیه برای این واحد، مزیت مهمی به‌شمار می‌رود.

اصغری همچنین با اشاره به چالش کمبود منابع آبی در استان تصریح کرد: در راستای سیاست‌های کلان کشور و برای مقابله با بحران آب، در پی جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر به جای محصولات پرمصرف هستیم.

وی افزود: احداث چنین کارخانه‌هایی می‌تواند اشتغال جایگزین در این مسیر ایجاد کند و از فشار بر منابع آبی و توسعه بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری کند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: با دستور مقام عالی استان، طرح‌های نوآورانه در ۲۰ شهر استان تعریف شده که می‌تواند در زمینه اصلاح الگوی کشت و ایجاد صنایع تبدیلی تحول‌آفرین باشد.

اصغری در پایان با قدردانی از رویکرد بلندمدت استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با نگاه راهبردی و آینده‌نگر استاندار، مشکلات موجود به‌طور دقیق بررسی شده و برای رفع آنها در سطوح استانی و ملی اقدامات مؤثری در حال انجام است.