مسئول ستاد مهر شهرداری همدان از استفاده رایگان از ناوگان اتوبوسرانی در روز اول مهر در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید شاکری با اشاره به اجرای طرح گسترده استقبال از مهر ۱۴۰۴ در همدان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، شهرداری همدان با همکاری سازمانها و مناطق چهارگانه اقداماتی از جمله رفتوروب معابر، جمعآوری نخاله و زباله، شستوشوی جداول، لایروبی جویها، رنگآمیزی مخازن و رفع نواقص آسفالت را به اجرا گذاشته است.
او با اشاره به مشارکت سازمانهای تابعه افزود: توزیع مخازن پسماند خشک در مدارس، کاشت گلهای پاییزه، امحاء دیوارنوشتهها، آموزش ایمنی و پدافند غیرعامل، ساماندهی سرویسهای مدارس، نصب تابلوهای هشدار و خطکشی معابر از جمله اقدامات شاخص این طرح است.
مسئول ستاد مهر شهرداری همدان گفت: در روز اول مهر استفاده از ناوگان اتوبوسرانی برای شهروندان رایگان خواهد بود و همچنین برنامههایی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی، جشن شکوفهها و اجرای طرح «همیار شهروندی» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای فرهنگ شهروندی پیشبینی شده است.
شاکری تأکید کرد: استقبال از مهر تنها یک فعالیت خدماتی نیست، بلکه فرصتی برای ایجاد امید، نشاط و جلب مشارکت دانشآموزان در مدیریت شهری به شمار میرود.