جذب سرمایهگذار، معیار اصلی ارزیابی مدیران است
استاندار آذربایجانغربی جذب سرمایه گذار را معیار اصلی ارزیابی میران آذربایجان غربی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رحمانی در آیین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم در شهرستان نقده با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در توسعه استان گفت: نقده و محمدیار از ظرفیتهای بالایی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری برخوردارند و باید از این پتانسیلها بهدرستی بهرهبرداری شود.
وی افزود: ارزیابی عملکرد ادارات و سازمانهای استان باید بر اساس میزان جذب سرمایهگذار انجام گیرد. جذب سرمایهگذار در شرایط فعلی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای توسعه استان است.
رحمانی با اشاره به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری گفت: شعار سال چراغ راه حرکت کشور است و ما باید در مسیر تحقق آن، جدی و فعال عمل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای آذربایجانغربی طی سالیان گذشته مغفول مانده و اکنون باید عقبماندگیها در بخش سرمایهگذاری جبران شود.
استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: در استان برای جذب سرمایهگذار مشکلی وجود ندارد، اما نباید اجازه دهیم اختلافات قومی یا تفرقه، مانعی برای پیشرفت و توسعه شود. تمامی فرمانداران باید در مسیر جذب سرمایهگذار و ایجاد اشتغال، با نگاهی واحد و بدون توجه به قومیت رقابت کنند.
رحمانی با انتقاد از برخی موانع در مسیر سرمایهگذاری گفت: مانعتراشی مدیران باید پایان یابد و تمامی مدیران موظفاند بهطور جدی در مسیر رفع موانع و تسهیل جذب سرمایهگذار گام بردارند.
وی در پایان تأکید کرد: مدیران باید نسبت به پروژههای در دست اجرا پیگیری مستمر داشته باشند تا روند اجرای طرحها با سرعت و دقت انجام گیرد.