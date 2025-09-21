کسب نشان طلای «محمدهادی ساروی» در دیدار نهایی وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان، باعث شد تا همشهر‌ی های کاپیتان تیم ملی در خیابان‌های این شهر جشن و پایکوبی برپا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صد‌ها نفر از شهروندان شهر المپیکی‌های کشتی ایران، شنبه شب و پیش از شروع دیدار محمدهادی ساروی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان به منزل کاپیتان تیم ملی رفتند و در کنار خانواده این کشتی گیر تماشاگر افتخارآفرینی ملی پوش آملی شدند.

همچنین تجمع بسیاری از شهروندان آملی که برای همراهی با خانواده ساروی در مقابل منزل این کشتی گیر حضور یافته بودند، به علت فضای محدود خانه، در حیاط مدرسه روبروی منزل این قهرمان پرآوازه کشتی فرنگی ایران با جانمایی صفحه نمایش بزرگ به صورت گروهی دیدار نهایی کشتی جهان و مبارزه همشهری خود را تماشا کردند.

علاقمندان به کشتی پس از پایان رقابت تماشایی محمدهادی ساروی برابر حریف روسی و کسب نشان خوش رنگ طلای جهان با حضور در منزل این قهرمان با اخلاق آملی، به مادر و همسر او تبریک گفتند.

پس از این، شادی آملی‌ها به صورت کارناول شادی به خیابان‌های اصلی این شهر نیز کشیده شد.

آملی‌ها با در دست داشتن پرچم خوش رنگ ایران اسلامی و با بوق و شیپور، برای ساعاتی در خیابان‌های اصلی این شهر در پی افتخارآفرینی محمدهادی ساروی جلوه‌های زیبایی از شادی خود را به نمایش گذاشتند.

مردم ورزش دوست شهرستان آمل چهارشب قبل نیز در پی کسب نشان طلای سنگین وزن کشتی آزاد جهان توسط امیرحسین زارع نیز شادی خود را به رخ همگان کشیدند.

محمدهادی ساروی ملی پوش آملی وزن ۹۷ کیلوگرم درمسابقات جهانی کرواسی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴-۰ نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

کاپیتان پرافتخارتیم ملی کشتی فرنگی ایران، در مرحله یک چهارم نهایی نیز با نتیجه ۱- ۱ از سد " گئورگی ملیا " از گرجستان گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

ساروی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۳- ۱ "کریل ماکسویچ " از بلاروس را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت.

این کشتی گیر پرافتخار آملی در دیدارن‌هایی وزن ۹۷ کیلوگرم با نتیجه ۳-۱ از سد " آرتور سارگسیان" از روسیه گذشت و صاحب گردن آویز طلای جهانی شد.