مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان گفت: ایستگاه فوق توزیع ۴۰۰/۶۳ کیلوولت قزوین با ظرفیت نامی نهایی ۱۰۰۰ مگاولتآمپر، به منظور پاسخگویی به نیاز فزاینده صنایع و توسعه آینده منطقه، در شرق این استان احداث میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پروانه برهانی با اعلام این خبر افزود: با توجه به گسترش شتابان صنایع و شهرکهای صنعتی در شرق استان قزوین و ضرورت تامین پایدار و مطمئن انرژی مورد نیاز این واحدها، مطالعات و بررسیهای کارشناسی لازم توسط شرکت به عمل آمده و مجوزهای مربوطه نیز اخذ شده است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: انتخاب زمین مناسب برای این طرح ملی نیز انجام شده و طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، امید میرود فرآیند انتخاب پیمانکار اجرایی به زودی انجام و عملیات اجرایی از اواخر سال جاری آغاز شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای زنجان تصریح کرد: مرحله اول این طرح عظیم با ظرفیت ۴۰۰ مگاولتآمپر و با برآورد اولیه اعتباری بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
با اجرایی شدن این طرح کلان، زیرساخت لازم برای تامین برق مطمئن و پایدار صنایع شرق استان قزوین فراهم شده و شاهد توسعه و رونق اقتصادی قابل توجهی در این منطقه استراتژیک خواهیم بود.