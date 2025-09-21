به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛طی آیینی با حضور معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی، رئیس کارخانه قند و رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی شهرستان میاندوآب تحویل محصول چغندرقند تولیدی زارعین منطقه توسط کارخانه قند میاندوآب آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی میاندوآب رضا مقدم در آیین شروع دوره بهره برداری کارخانه قند میاندوآب با قدردانی از زحمات شبانه روزی کشاورزان با وجود شرایط خشکسالی حاکم در منطقه گفت: در راستای پایداری تولیدات بخش کشاورزی، ارتقای بهره وری و کاهش مصرف آب در تولید محصول چغندرقند، توسعه آرایش کشت ۵۰×۲۵ بهمراه نوار آبیاری تی تیپ در زراعت این محصول ضرورت دارد.

وی افزود: بمنظور حمایت از تولیدکنندگان مهندسین ناظر کشاورزی بعنوان نماینده مدیریت جهاد کشاورزی از تاریخ شروع دوره بهره برداری این محصول در کارخانجات قند جهت نظارت بر تعیین اُفت محصول و عیارسنجی چغندرقند حضور می‌یابند.