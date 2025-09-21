به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح الله زاهدی گفت: از امروز کاهش محسوس دما به خصوص دما‌های صبحگاهی را شاهد خواهیم بود به طوری که تداوم آن تا اواخر هفته پیش بینی می‌شود.

او با بیان اینکه رفته رفته افزایش کیفیت هوای استان را انتظار داریم، گفت: روز یکشنبه در اواسط روز افزایش سرعت باد را شاهد خواهیم بود که البته نسبت به روز گذشته از سرعت باد کاسته خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه دمای هوای همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۳ و ۳۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، افزود: در این مدت گل‌تپه با ۹ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و شهرستان‌های اسدآباد، فامنین و قهاوند با ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.

زاهدی با بیان اینکه سرعت باد طی روز گذشته در گل تپه به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید، تصریح کرد:در همدان هم بیشترین سرعت باد ۵۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

او اضافه کرد: طی هفته جاری آسمان استان صاف و آفتابی پیش‌بینی شده است.