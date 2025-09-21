پخش زنده
۱۲ طرح آموزشی خراسان جنوبی با ۶۳۲ میلیارد ریال از محل مالیات تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این طرحها در قالب طرح نشاندار کردن مالیاتها با اعتباری بالغ بر ۶۳۲ میلیارد ریال در اولویت اجرا قرار گرفته است.
مهدی مرتضوی با دعوت از فعالان اقتصادی برای همراهی در این طرح افزود: در سال جاری ۲۷ طرح از خراسان جنوبی در طرح نشاندار کردن مالیاتها معرفی شده که ۱۲ طرح آن به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یافته است.
وی گفت: بر اساس دستورالعمل هیأت دولت، مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم میتوانند هنگام پرداخت مالیات، محل مصرف آن را مشخص و به تکمیل طرحهای مختلف از جمله طرحهای آموزشی اختصاص دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی شفافیت در هزینهکرد درآمدهای مالیاتی و ایجاد انگیزه برای مؤدیان را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: وقتی مردم بدانند مالیات پرداختی آنها در طرحهایی نظیر توسعه فضاهای آموزشی و رفع نیاز مناطق محروم هزینه میشود، رغبت بیشتری به پرداخت مالیات خواهند داشت.
مرتضوی گفت: به واسطه اجرای این طرح در استان، تکمیل مدارس و کارگاههای آموزشی در شهرستانهای بیرجند، سرایان، طبس، قاین، زیرکوه، فردوس و بشرویه با هدف ارتقای امکانات آموزشی و افزایش ظرفیت کلاسها در حال اجراست.