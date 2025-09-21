



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی استان فارس گفت: ۳۱ شهریورماه، آخرین مهلت ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰، اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی است.

وی افزود: تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ گامی مهم در حمایت از مؤدیان و تسهیل فرآیند‌های مالیاتی محسوب می‌شود.

منتظری در خصوص شرایط مشمولین طرح تبصره ماده ۱۰۰ تصریح کرد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنان در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول این طرح خواهند بود.

وی با بیان اینکه این گروه از مؤدیان از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند و مالیات آنها به صورت قطعی محاسبه خواهد شد، ادامه داد: برای مؤدیانی که درآمدشان بیش از نصاب تعیین شده باشد، سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض تهیه و در درگاه خدمات الکترونیک بارگذاری کرده است و در صورت تأیید یا تکمیل این اظهارنامه توسط مؤدیان، اظهارنامه آنان کم‌ریسک تلقی شده و بدون نیاز به رسیدگی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس بیان داشت: تکمیل فرم مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض دارای مزایای متعددی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به قطعی‌سازی مالیات بدون نیاز به رسیدگی، معافیت از ارائه اسناد و مدارک، امکان تقسیط بدهی بلند مدت و بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.

منتظری افزود: همچنین، جرائم قابل بخشودگی مربوط به سنوات قبل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به صورت کامل و مازاد آن مشمول ۹۰ درصد بخشودگی قرار خواهد گرفت، مشروط به اینکه مؤدی بدهی خود را پرداخت کرده یا بدهی معوقی نداشته باشد.