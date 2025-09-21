قزوینیها در اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری بانوان
خبرهایی از حضور دو بانوی قزوینی در اردوی تیم ملی پاراوزنهبرداری تا قضاوت داوران قزوینی در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
عطیه سادات حسینی و مهدیه محمدی دو ملیپوش استان در اردوی تیم ملی حضور دارند.
معصومه و مرضیه بابایی هم سرمربی و سرپرست تیم ملی پاراوزنه برداری بانوان در این اردو هستند.
ملی پوشان تا دوازدهم مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
قضاوت داوران قزوینی در لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور
دور برگشت لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور تا اول مهر در تهران پیگیری خواهد شد.
در این مرحله، حامد شریفی و عرفان صفارها دو داور قروینی قضاوت میکنند.
عضو سابق هیئت مدیره استقلال به شمس آذر پیوست.
مهدی عبدیان که در آخرین قهرمانی استقلال یکی از اعضای هیئت مدیره این باشگاه بود برای دومین بار به جمع شمس آذریها پیوست.
عبدیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین فعالیت دارد.