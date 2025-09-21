پخش زنده
امروز: -
سال تحصیلی حوزههای علمیه جنوب استان کرمان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سال تحصیلی حوزههای علمیه جنوب استان کرمان با حضور حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کرمان، مدیر حوزههای علمیه استان، نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و ائمه جنوب کرمان در حوزه علمیه امام صادق (ع) جیرفت آغاز شد.
مدیر حوزههای علمیه استان گفت: تعداد طلبههای که امسال جذب شدند ۲۲۰ نفر هستند که سر کلاس حضور پیدا کردهاند و جمعیت محصل طلبه در استان کرمان حدودا ۱۵۰۰ نفر است.
حجت الاسلام سلمهای با اشاره به جذب اساتید مجرب در حوزههای علمیه استان کرمان، ابراز کرد: هر سال تعدادی از اساتید یا بازنشسته میشوند و یا در استان دیگر بروند لذا ما هر سال جذب داریم و امسال جذب استاد جدید هم در استان انجام شده است.
وی افزود: استان کرمان در مجموع ۲۴ مدرسه فعال داریم.