به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سال تحصیلی حوزه‌های علمیه جنوب استان کرمان با حضور حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کرمان، مدیر حوزه‌های علمیه استان، نماینده مردم شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و ائمه جنوب کرمان در حوزه علمیه امام صادق (ع) جیرفت آغاز شد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان گفت: تعداد طلبه‌های که امسال جذب شدند ۲۲۰ نفر هستند که سر کلاس حضور پیدا کرده‌اند و جمعیت محصل طلبه در استان کرمان حدودا ۱۵۰۰ نفر است.

حجت الاسلام سلمه‌ای با اشاره به جذب اساتید مجرب در حوزه‌های علمیه استان کرمان، ابراز کرد: هر سال تعدادی از اساتید یا بازنشسته می‌شوند و یا در استان دیگر بروند لذا ما هر سال جذب داریم و امسال جذب استاد جدید هم در استان انجام شده است.

وی افزود: استان کرمان در مجموع ۲۴ مدرسه فعال داریم.