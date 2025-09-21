عملیات ساخت مرکز آموزشی، پژوهشی و استعداد‌یابی ورزشی امام رضا (ع) در مشهد آغاز شد.

آغاز ساخت مرکز آموزشی، پژوهشی و استعداد‌یابی ورزشی در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی، این مرکز با هدف توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و کشف استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان، با حضور مدیرکل دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش، در ناحیه ۲ آموزش و پرورش مشهد آغاز شد.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش ساخته می‌شود.

این طرح با مساحت دو هزار و ۳۰۰ متر مربع و زیربنای هزار و ۵۰۰ متر مربع عملیاتی خواهد شد و شامل بخش‌های مختلفی همچون، سالن ورزشی، سالن بدنسازی، سالن همایش، سالن کنفرانس است.