



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در پیامی، با بیان این که قهرمانی این ورزشکار در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب ۲۰۲۵ دل مردم فارس را شاد کرده است، اظهارکرد: این موفقیت، نمادی از اراده پولادین جوانان برومند این مرز و بوم است که با توکل بر خدا و همت خویش، قله‌های افتخار را فتح می‌کنند و مایه سربلندی ایران اسلامی می‌شوند.

امام جمعه شیراز این قهرمانی ارزشمند را حاصل سال‌ها تلاش، پشتکار و غیرت مثال‌زدنی خواند و افزود: این پیروزی بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

نماینده ولی فقیه در فارس خطاب به قهرمان کشتی فرنگی کشورمان گفت: امید است در پناه حق تعالی، همواره در مسیر اعتلای نام ایران عزیز و تحقق آرمان‌های اسلامی ثابت‌قدم باشید.

غلامرضا فرخی فرنگی‌کار وزن ۸۲ کیلوگرم در فینال پیکار‌های قهرمانی جهان با پیروزی برابر حریف گرجستانی به مدال طلا رسید.