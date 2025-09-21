پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، قهرمانی غلامرضا فرخی کشتیگیر این استان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، آیتالله لطفالله دژکام ، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، در پیامی، با بیان این که قهرمانی این ورزشکار در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب ۲۰۲۵ دل مردم فارس را شاد کرده است، اظهارکرد: این موفقیت، نمادی از اراده پولادین جوانان برومند این مرز و بوم است که با توکل بر خدا و همت خویش، قلههای افتخار را فتح میکنند و مایه سربلندی ایران اسلامی میشوند.