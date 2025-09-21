به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پویش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و نوجوانانی که در آستانه ورود به مدارس قرار دارند، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است و سرمایه‌گذاری واقعی در آینده جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

محمدجعفر عبدالهی با قدردانی از انجمن حمایت از زندانیان استان افزود: در این طرح، هزار بسته حمایتی شامل کیف، کفش، نوشت‌افزار و البسه بین فرزندان خانواده‌های زندانیان نیازمند در سراسر استان توزیع شد که هزینه هر بسته ۲۰ میلیون ریال بوده است.

وی با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان زیر پوشش این انجمن هیچ نقشی در وقوع جرم نداشته و خود از قربانیان بزه و آسیب‌های اجتماعی هستند، گفت: حمایت مستمر از این قشر نه‌تنها به آموزش و پرورش آنها کمک می‌کند، بلکه مسیر رشد و تعالی اجتماعی استان را نیز هموار می‌سازد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین نقش خیرین را در استمرار این اقدامات حیاتی دانست و گفت: همان‌گونه که تاکنون نیکوکاران استان در پویش‌های حمایتی حضوری فعال داشته‌اند، انتظار می‌رود در آینده نیز با همان دلسوزی و مشارکت، خانواده‌های نیازمند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه را همراهی کنند.