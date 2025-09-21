کاروان زمینی یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت پس از عبور از چند استان کشور، وارد شهر مرزی اروندکنار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کاروان زمینی یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت که با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و شکستن حصر ناعادلانه این منطقه شکل گرفته، پس از عبور از استان‌های قم، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، وارد شهرستان بهبهان در استان خوزستان شد و پس از سفر به اهواز به شهر اروندکنار رسید.

این کاروان مردمی قرار است در ادامه مسیر خود به شهر‌های بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان سفر کند و با برگزاری تجمعات مردمی، پیام حمایت و مقاومت را به گوش جهانیان برساند.

حرکت کاروان یاران صمود نمادی از همبستگی مردمی با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و مقاومت در برابر ظلم و محاصره است که با استقبال گرم مردم در شهر‌های مختلف همراه شده است.

برنامه بعدی کاروان، آغاز حرکت دریایی از بندر دیلم به سمت بندرعباس و ادامه مسیر تا چابهار است تا با ناوگان صمود آسیایی پیوند بخورد و پیام همبستگی جهانی را تقویت کند.