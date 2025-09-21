افتخارآفرینی استادان دانشگاه علوم پزشکی در رتبهبندی دانشمندان برتر استنفورد
نام ۵ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در فهرست دانشمندان برتر جهان در رتبهبندی معتبر دانشگاه استنفورد قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن تبریک این دستاورد به اساتید افتخارآفرین و جامعه دانشگاهی، این موفقیت را نتیجه تلاشهای مستمر و تعهد این پژوهشگران به پیشبرد مرزهای دانش دانست. سیده رقیه پناهی با تأکید بر اهمیت تولید علم و پژوهشهای نوآورانه اظهار داشت: حضور اساتید ارزشمند دانشگاه در این فهرست، باعث افتخار و مایه مباهات است و نشان میدهد که دانشگاه ما در مسیر درستی برای تبدیل شدن به یک قطب علمی در منطقه گام برمیدارد و دانشگاه از تمامی ظرفیتهای خود برای حمایت از پژوهشگران و ایجاد فضایی مساعد برای فعالیتهای علمی بهره خواهد برد. این رتبهبندی، تأثیرگذاری علمی پژوهشگران را بر اساس شاخصهایی مانند تعداد مقالات، تعداد استنادات و شاخص هرش (H-index) مورد ارزیابی قرار میدهد. این موفقیت، که با همکاری انتشارات الزویر و بر اساس دادههای پایگاه استنادی اسکوپوس در سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شده، نشاندهنده کیفیت و تأثیرگذاری بالای پژوهشهای انجامشده در این دانشگاه است.