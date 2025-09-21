پخش زنده
طرح پلیاتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران با ۵۰ درصد پیشرفت کاری در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مدیر عامل شرکت پلیمر گچساران از پیشرفت ۵۰ درصدی طرح پلیاتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر این شهرستان خبر داد.
سید محمد حسین جزایری گفت: پیشرفت کل این طرح تا ۲۲ شهریور به ۴۹.۵۳ درصد و پیشرفت مهندسی آن نیز به ۸۷.۴۵ رسید.
جزایری با بیان اینکه سرمایهگذاری انجام شده در این طرح از ۱۹.۳ میلیون یورو و ۵ هزار ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد، افزود: با برنامهریزیهای انجام شده از سوی شرکت صنایع پلیمر گچساران و هلدینگ خلیجفارس، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۵ میلیون یورو و همچنین۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به این طرح تزریق شود.
وی از افزایش بکارگیری نیروهای بومی در این طرح اقتصادی خبر داد و اضافه کرد: آمار اشتغالزایی این طرح در حال حاضر بیش از ۸۰۰ نفر در آن مشغول به کار هستند.
مدیر عامل شرکت پلیمر گچساران ادامه داد: ۸۰ درصد نیروها بکار گرفته در این شرکت از شهرستان گچساران و در مجموع ۹۰ درصد از استان کهگیلویه و بویراحمد است که این مقدار بهکارگیری نیروی بومی در یک طرح پتروشیمی کمسابقه است.
سید محمد حسین جزایری افزود:با توجه به روند تأمین مالی و برنامهریزی انجام شده، پیشبینی میشود، طرح پلیاتیلن سنگین گچساران نیمه دوم ۱۴۰۵ راهاندازی شود.