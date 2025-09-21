به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان از دسترسی افزون بر ۲۹۸ خانوار، با پوشش جمعیتی بیش از ۸۳۰ نفر از مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا به اینترنت پرسرعت فورجی خبر داد.

فرزاد توکلی گفت: با نصب و راه‌اندازی سایت‌دکل جدید با ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتصال روستای ندامان به شبکه ملی اطلاعات، تمام ساکنان این روستا از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.