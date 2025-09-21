به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان‌ سیرت، در گفتگو با خبر ۲۰ سیمای کیش، گفت: پارسال نزدیک به ۲۰ هزار تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی بیمارستان کیش برقرار شد و از این رقم، چهار هزار و دویست مأموریت با حضور گروه‌های امدادی انجام گرفت.

او تک پایگاه عملیاتی فوریتهای پزشکی کیش را از مهمترین چالش های پیش رو برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، گردشگر پذیر بودن و احتمال وقوع حوادث در کیش، فعالیت یک پایگاه کافی نیست.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت بهداشت، در حال برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد پایگاه‌ها به دو و یا سه پایگاه هستیم و پیش‌بینی می‌شود این پایگاه‌ها در مناطقی مانند بازار‌ها و محله‌های پرجمعیت، انتخاب شوند.

دکتر جاودان‌سیرت، افزود: چهار دستگاه آمبولانس در فوریت های پزشکی کیش فعال است و براساس استاندارد‌های وزارت بهداشت، این تعداد پاسخگوی جمعیت کیش است، اما به دلیل شرایط ویژه‌ گردشگری کیش، پیگیری‌ برای تأمین تجهیزات در حال انجام است.

او خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت به زودی یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان کیش تحویل خواهد داد و یکی از خیران نیز یک دستگاه به فوریت های پزشکی کیش اهدا کرده است.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: زمان استاندارد رسیدن بر بالین مصدومان و بیماران نیازمند فوریت های پزشکی بین ۸ تا ۱۰ دقیقه است و خوشبختانه این زمان در کیش کمتر از ۷ دقیقه ثبت شده و نشان‌دهنده عملکرد چشم گیر نیرو‌های فوریت های پزشکی کیش، است.

او با بیان اینکه ۹ نیروی تخصصی فوریت های پزشکی در پایگاه بیمارستان مشغول به خدمت هستند، افزود: در هر مأموریت حداقل دو نیرو حضور دارند و در مواقع بحرانی نیز از پرستاران بیمارستان برای پشتیبانی به فوریت های پزشکی کمک می کنند.

دکتر جاودان‌سیرت، آگاهی‌بخشی به مردم و گردشگران را از اولویت‌های فوریت های پزشکی، گفت: نحوه صحیح برخورد با مصدومان در صحنه حوادث و آشنایی مردم با وظایف فوریت های پزشکی در آموزش ها پیگیری می شود.

او گفت: آموزش‌ها در برنامه سازی ها با صداوسیما، فضای مجازی، رسانه‌ها، مدارس و مراکز تجمعی در کیش در حال اجراست.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: هنگام تماس با فوریت های پزشکی، صبر و دقت در اجرای دستورالعمل‌های کارشناس، می‌تواند در نجات جان بیماران نقش حیاتی داشته باشد.

دکتر جاودان سیرت، با دعوت از خیران و سرمایه‌گذاران برای حمایت از فوریت های پزشکی، گفت: هر خانه و خیابان، نیازمند بهترین شانس بقا در کمترین زمان ممکن است و سرمایه‌گذاری در فوریت های پزشکی در حقیقت سرمایه‌گذاری در امنیت و سلامت مردم است.