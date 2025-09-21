به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ کاپ آزاد کانوپولوی ایران در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی زنجان برگزار شد که در بخش آقایان، تیم زنجان بر سکوی نخست ایستاد.

این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان طی دو روز در دریاچه مصنوعی شهر زنجان با حضور تیم‌های البرز، شهرداری مراغه، همدان و دو تیم از زنجان برگزار شد.

در پایان رقابت‌ها در بخش مردان تیم پیام مخابرات زنجان اول و قایقرانی زنجان و البرز نیز دوم و سوم شدند.

در کانوپولوی بانوان نیز تیم‌های البرز، زنجان و همدان به مقام‌های اول تا سوم رسیدند.

کانوپولو یک ورزش تیمی با توپ است که بر روی آب و توسط دو تیم با پنج بازیکن (هریک بر روی یک قایق کانو) انجام می‌شود.

هر تیم تلاش می‌کند تا توپ را وارد دروازه حریف کند و در پایان، تیمی که تعداد گل بیشتری به ثمر رسانده‌ است، برنده خواهد بود.