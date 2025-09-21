به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: پس از توفان گرد و غباری شب گذشته، کیفیت هوای کلانشهر مشهد در سی امین روز شهریور ماه ۱۴۰۴ با افزایش حجم این آلاینده ها، برای دومین روز در هفته جاری در شرایط «ناسالم» است.

سعید محمودی افزود: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۵ نشانگر هوای «بسیارناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته که دارای روند صعودی نیز هست با عدد ۱۴۲ گویای آلوده بودن هوا است.

وی اضافه کرد: هم اکنون کیفیت هوای ۱۰ منطقه مشهد در شرایط «بسیار ناسالم» قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ۱۳ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت، ناسالم و آلوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیر ضروری، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفا کنند.

محمودی گفت: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های هوای آلوده باید از تردد غیر ضروری در سطح کلانشهر مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که باعث تشدید آلودگی هوا می‌شود.