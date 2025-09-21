پخش زنده
زنگ جوانهها در ۴۸۷ مدرسه خراسانشمالی نواخته و سال تحصیلی ۱۶ هزار و ۲۱۲ دانش آموز کلاس هفتمی استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ جشن جوانهها هر سال برای دانش آموزان پایه هفتم در مدارس برگزار میشود تا زمینههای آشنایی با محیط مدرسه جدید و فضای مدرسه فراهم شود.
دانشآموزان پایه هفتم از مقطع ابتدایی به متوسطه آمدهاند، این دانشآموزان ابتدایی در مقطع اولیه با یک معلم تحصیل میکردند، اما در دوره متوسط اول با بیش از ۱۰ معلم و بیش از ۱۰ درس روبه رو میشوند که نیاز است دانش آموزان با این شرایط آشنا شوند.
اهمیت نواختن این زنگ به دلیل تغییر مهم پایه آموزشی دانش آموز و ورود به دوره مهمی از تحصیل آن است.
این دانش آموزان در ۶۵۶ کلاس درس زیر نظر هزار و ۸۵۰ معلم در این مقطع سال تحصیلی خود را آغاز میکنند.
خراسانشمالی ۱۹۵ هزار دانش آموز دارد.