۳ شهربازی و ۱۵ وسیله بازی غیر ایمن در خراسان جنوبی پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در بازرسی شبانه از شهربازیهای استان، سه شهربازی و ۱۵ وسیله تفریحی به دلیل نواقص ایمنی و تهدید جان استفادهکنندگان پلمب شد.
مصطفی بذری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، برنامه عملیاتی نظارت بر شهربازیها بهطور کامل و صددرصدی اجرا شده است و وسایل بازی از نظر رعایت استانداردهای فنی و حفاظتی بررسی شدند.
وی با بیان اینکه ایمنی شهروندان به ویژه کودکان و نوجوانان اولویت اصلی سازمان استاندارد است، گفت: هیچگونه چشمپوشی در برابر تخلفات وجود نخواهد داشت و با مجموعههای متخلف برخورد قانونی میشود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: دادگاه یکی از شهرداریهای استان را به دلیل بیتوجهی به الزامات ایمنی در شهربازیها به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده است و پرونده تخلفات مشابه یک شهرداری دیگر هم در مراجع قضایی در حال بررسی است.
بذری افزود: بازدیدهای نظارتی بهصورت شبانهروزی و دورهای ادامه خواهد داشت و در صورت تخلف مجموعهها از مقررات، اقدامات قضایی و قانونی اعمال میشود.
وی از شهرداریها و مالکان شهربازیها خواست پیش از آغاز فصل جدید فعالیت، نواقص فنی را رفع و نسبت به دریافت گواهیهای استاندارد اقدام کنند.