برنامه‌های «نشان»، با نگاهی به زندگی علی‌اکبر دهخدا، «شب‌های فرهنگ»، با موضوع «مولانا و روزگار هجران»»مستند فرهنگ»، با روایت زندگی و آثار زنده‌یاد ایرج صغیری و ویژه برنامه‌های متنوع با یاد و نام حماسه آفرینان دفاع مقدس، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «نشان»، با نگاهی مستند به زندگی علامه علی‌اکبر دهخدا، صاحب فرهنگ لغت دهخدا و ادیب برجسته کشورمان، پخش می شود.

دهخدا، از استادان و دانشمندان نامدار عصر معاصر، بزرگ‌ترین خدمت را به زبان فارسی انجام داد. دانش و تسلط او بر این زبان بر کسی پوشیده نیست. اگرچه در ذهن ایرانیان بیش از هر چیز با «لغت‌نامه دهخدا» و دیگر آثار ادبی‌اش شناخته می‌شود، اما او علاوه بر پژوهش‌های ماندگار، از مبارزان جدی و فعال انقلاب مشروطه نیز بود.

این مستند به تلاش‌های علمی و اجتماعی دهخدا، و نیز نقش او در روشنگری جامعه و تدوین کتاب ارزشمند فرهنگ لغت می‌پردازد.

برنامه «نشان»، ساعت ۹:۴۵، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.

برنامه «شب‌های فرهنگ»، با پخش سخنرانی استاد صدیق قطبی با موضوع «مولانا و روزگار هجران»، پخش می‌شود.

در این برنامه، استاد قطبی با نگاهی دقیق و ادبی، به واکاوی مفهوم هجران در اندیشه و آثار مولانا می‌پردازد و نشان می‌دهد چگونه این مفهوم در شعر‌های او تبدیل به سرچشمه‌ای برای تعالی روح و بیداری درونی شده است. مخاطبان با شنیدن بخش‌هایی از غزلیات و مثنوی معنوی، با جلوه‌های گوناگون فراق و پیوند آن با عشق الهی آشنا می‌شوند.

«شب‌های فرهنگ»، از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۲۱:۳۰، روی موج تف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»، به زندگی و آثار ایرج صغیری نویسنده، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر کشور و چهره تأثیرگذار هنر آیینی می‌پردازد. این هنرمند پیشکسوت پس از تحمل دوره بیماری ۱۰ شهریور در ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

ایرج صغیری متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر، کوی شکری است و بسیاری او را پدر تئاتر این استان می‌دانند. او با اجرای نقش ماندگار ابوذر در نمایشی به کارگردانی داریوش ارجمند و نظارت علی شریعتی در دانشگاه فردوسی و حسینیه ارشاد، محبوبیت فراگیری یافت.

یکی از مهم‌ترین آثار او، نمایش «قلندرخونه» است که به نویسندگی و کارگردانی خودش در سال ۱۳۵۴ است که با دعوت به ۱۷ فستیوال بین‌المللی، در سالن اصلی تئاتر شهر تهران و تماشاخانه سنگلج به صحنه رفت و عنوان برترین نمایش سال را کسب کرد.

در کارنامه او کارگردانی فیلم «سفر غریب» (۱۳۶۵)، اجرای نمایش‌هایی، چون «قلندرخونه»، «محپلنگ»، «سرباز» و «شب شولای عبدالرحمان» به چشم می‌خورد. همچنین تألیف و نگارش کتاب‌ها و نمایشنامه‌هایی همچون «خلخال شوم» (۱۳۸۲)، «خالو نکیسا»، «بنات‌النعش» و «یوزپلنگ» (۱۳۶۹) از آثار ماندگارش است.

«مستند فرهنگ» به تهیه کنندگی حمیرا فراتی ساعت ۱۴:۳۰، روی موج‌اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می‌شود.

به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، شبکه رادیویی فرهنگ از امروز، سلسله برنامه‌هایی ویژه برای پاسداشت ارزش‌های حماسه هشت ساله ملت ایران تولید و پخش می‌کند.

در برنامه صبحگاهی گروه جامعه و کتاب با عنوان «صبح به وقت فرهنگ»، ساعت ۶:۳۰ به این مناسبت پرداخته و شنوندگان روز خود را با یاد و خاطره دفاع مقدس آغاز می‌کنند و فضای صبحگاهی را به حال و هوای حماسه‌سازان جبهه‌ها پیوند می‌دهد.

پس از آن ویژه‌برنامه «سنگر به سنگر»، ساعت ۸:۴۵، پخش می شود و خاطرات رزمندگان و یادبود عملیات‌ها را روایت می‌کند، برنامه‌ای که با هدف تبیین فرهنگ مقاومت و پایداری از زبان فرماندهان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تهیه شده است.

برنامه «سرود‌ها و خاطره‌ها»، ساعت ۹، به معرفی و اجرای سرود‌های ماندگار دوران دفاع مقدس می‌پردازد و حس همبستگی و مقاومت را در یاد‌ها زنده می‌کند.

ویژه‌برنامه «رسانه‌های قدسی»، در این ایام ساعت ۹:۳۰، یاد و خاطره خبرنگاران جبهه و نقش رسانه در روایت حماسه دفاع مقدس را گرامی می‌دارد.

گروه «تاریخ و اندیشه» نیز با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامه «سرزمین من» را از سه‌شنبه اول مهر، ساعت ۱۳:۰۰ به مدت ۶۰ دقیقه پخش می کند و با گفت‌و‌گو با فرماندهان، پیشکسوتان و بهره‌گیری از مستندها، ابعاد همه‌جانبه دفاع مقدس را بازخوانی می‌کند. این برنامه به تهیه کنندگی محمدرضا حیدری پخش می‌شود.

همچنین برنامه «مستند فرهنگ»، هر روز ساعت ۱۴:۳۰، با معرفی شهدای دفاع مقدس و روایت مستند عملیات‌های هشت سال جنگ تحمیلی شنوندگان را همراهی می‌کند.