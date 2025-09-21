به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل گفت: محیط بانان پاسگاه محیط بانی آغوزی در حین انجام مأموریت گشت و کنترل در مناطق جنگلی این شهرستان، با صحنه‌ای جالب و کم‌نظیر مواجه شدند و موفق به تصویربرداری از توله خرس قهوه‌ای شدند که با سرعتی شگفت‌انگیز در حال بالا رفتن از درخت بود.

یوسف رهنما افزود: ثبت چنین لحظاتی از رفتار طبیعی حیات‌وحش، علاوه بر ارزش علمی و آموزشی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و جلب توجه به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری دارد، این توله خرس قهوه‌ای که در زیستگاه طبیعی خود مشاهده شده، نشان‌دهنده سلامت نسبی اکوسیستم جنگلی منطقه و موفقیت اقدامات حفاظتی محیط بانان است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط بانان، بر ضرورت تداوم مراقبت و نظارت بر زیستگاه‌های طبیعی تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا ضمن حفظ امنیت جانوران، امکان ثبت و بررسی علمی رفتار‌های آنها فراهم شود.