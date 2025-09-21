۳ تن انواع بذر گیاهان دارویی در کهگیلویه و بویراحمد آماده توزیع
رییس اداره امور مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سه تن بذر گیاهان دارویی برای کشت در مراتع به صورت رایگان بین بهرهبرداران توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: سه تن بذر گیاهان دارویی از انواع مختلف مانند آنغوزه ، باریجه، بیلهر ، بادام اسکوپاریا و جاشیر برای کشت در مراتع این استان تامین شده تا به صورت رایگان بین بهرهبرداران توزیع شود.
سلیمان محمدی افزود: نیاز است هفت تن دیگر بذر گیاهان دارویی برای کشت در مراتع کهگیلویه و بویراحمد بین بهرهبرداران تامین و آماده شود.
وی با اشاره به اینکه امسال به علت خشکسالی بذر گیاهان دارویی کمیاب و قیمت آن افزایش یافته است ادامه داد: طوری که نرخ هر کیلوگرم بذر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شده است.
محمدی تصریح کرد: عملیات اجرایی کشت گیاهان دارویی پاییز امسال و پس از شروع بارندگیها در سه هزار هکتار از مراتع این استان در قالب طرحهای مشارکتی پیشبینی شده است.
وی بیان داشت: امسال کشت گیاهان دارویی در مراتع مناطق گرمسیری و سردسیری مانند تنگ سرخ ، دشت روم ، سپیدار ، شبلیز ، کوه خامی و دریلا انجام میشود.
محمدی با یادآوری اینکه نیمی از سه هزار هکتار عرصه پیشبینی شده برای کشت گیاهان دارویی از سوی مرتعداران و نیم دیگری هم باید به صورت پیمانکاری انجام شود تاکید کرد: دستمزد کارگران برای هر هکتار در کشت گیاهان دارویی بخش پیمانکاری ۵۰ میلیون ریال است که باید تامین اعتبار شود.
رییس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه حفظ سرمایههای طبیعی مراتع، ایجاد اشتغال موقت و رونق تولید محصولات ارزشمند گیاهان دارویی از مزایای توسعه گیاهان دارویی است گفت: رفع مشکلات پیش روی توسعه این گیاهان مرتعی ارزشمند نیازمند نگاه ویژه است.
وی عنوان کرد: براساس سند جامع گیاهان دارویی ۲۰۰ هزار هکتار از مراتع ، جنگلها و اراضی کشاورزی کم بازده استان زیرکشت گیاهان دارویی خواهد رفت که در صورت اجرایی شدن این طرح سالیانه ۱۵۶ هزار و ۶۷۰ تن گیاه دارویی شامل شیرابه آنغوزه ، برگ مورد، آلورئهورا و گل محمدی در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شود.